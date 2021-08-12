دعم مالي وتدريبي.. حقوق منحها الرئيس السيسى لشباب مصر

نجاحات وفرص عديدة، منحها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب في مصر، منذ توليه مسئولية البلاد، يؤكد إيمانه الشديد بشباب مصر، وقدرته على بناء الجمهورية الجديدة، منحازا دائما وأبدا إليهم، مقدما كل أنواع الدعم لهم.

وفي اليوم العالمى للشباب، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، موجها خلالها تحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، قائلا: «نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والنهوض».

تخصيص مقاعد بالبرلمان للشباب

على مدار السنوات الماضية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الشباب، سواء من خلال برامج تدريب رئاسية لخلق جيل من الصف الثاني لتولي المسؤولية في قطاعات الدولة المختلفة، أو بتوجيه البرلمان بإعداد تشريعات تهتم بدعم الشباب في جميع المستويات.

أما نقطة التحول في حياة شباب مصر، بدأت في أعقاب ثورة يونيو، فنص الدستور المصري 2014، على التمثيل الملائم والعادل للشباب في البرلمان، وترجم ذلك فى القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وفي الفصل التشريعي الثاني، شهد البرلمان وجود نحو 48 نائبا من تنسيقية شباب الأحزاب، ممثلين بواقع 32 عضوا بمجلس النواب، و16 عضوا بمجلس الشيوخ.

قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ويعد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واحد من أبرز القوانين التى نبهت القيادة السياسية إلى ضرورة إصدارها، وذلك لخلفق فرص عاملة.

ويهدف القانون، إلى تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة، بآليات ميسرة وبسيطة، وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتمويلي، لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها، ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وكذلك تحفيز طاقات الشباب المصري، للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

تنظيم عمل نواب المحافظين

وراعت القيادة السياسية، الاهتمام بخلق جيل من القيادات، وهو ما ترجمه المشرع في قانون لتنظيم عمل نواب المحافظين، وحالات الجمع بين منصبهم، وأى منصب آخر، وحالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته، دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، ووفقا للواقع، هناك نحو 25 قيادة شبابية، تم اختيارهم محافظين ونوابا للمحافظين.

كما حرص المشرع في ضوء اهتمام القيادة السياسية، برعاية المبتكرين ودعم البحث العلمي، فصدر قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وهدف القانون، إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة، على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020.

قوانين للمبدعين الصغار والنوابغ

وللشباب تحت سن 18 عاما، حظا وفيرا لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى كلف بضرورة رعاية المبدعين الصغار، ووفقا لقانون المبدع الصغير، تم تخصيص جائزة تسمى جائزة «الدولة للمبدع الصغير»، تمنح سنويًا لصغار المبدعين، في مجالات الثقافة والفنون.

ويهدف القانون، إلى دعم حرية الإبداع، للنهوض بالفنون والآداب، إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار، يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

قانون تنظيم الهيئات الشبابية وتعديلاته

قانون تنظيم الهيئات الشبابية وتعديلاته، من القوانين التى تدعم الشباب، لا سيما أنه يتضمن مراكز التنمية الشبابية، وهي عبارة هيئات شبابية، تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف الى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.

كما تضمن القانون، إخضاع جميع مراكز الشباب والبالغ عددها 4066 مركزا، لمنظومة قانونية جديدة، تضمن انتظام عملها، وما تقدمه من خدمات، في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة لفئة الشباب.