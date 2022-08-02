من غير رقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط عبر الوطن

انتشر البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط الدور الأول عبر الوطن، بين طلاب الثانوي العام وذويهم، وازدادت عمليات البحث خاصة مع اقتراب الإعلان عن النتيجة، وتردد الشائعات حول اعتماد الوزير للنتيجة خلال الساعات المقبلة وقبل نهاية الأسبوع الجاري.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط الدور الأول

يستطيع الطالب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط الدور الأول عبر الوطن، فور اعتماد وزير التربية والتعليم الفني لـ نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعلان ظهورها رسميًا، وذلك بالدخول على موقع «الوطن».

وأتاحت جريدة «الوطن»، رابط natega.elwatannews.com لجميع طلاب الثانوي العام بمحافظات مصر، من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط الدور الأول، وذلك تيسيرًا عليهم، إذ كل ما ينبغي عليهم أو ذويهم فعله، هو الدخول على الرابط واتباع الخطوات التالية:

- كتابة الاسم رباعي

- كتابة رقم الجلوس

-اختيار الشعبة

-البريد الإلكتروني

-اختيار المحافظة

- تسجيل رقم التليفون

درجات المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة

ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة، أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعلانها رسميا، إذ إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بلغ 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، أدوا الامتحانات في المواد الأدبية والعلمية بشعبيتها داخل 2089 لجنة، وترصد «الوطن» الدرجات الكبرى والصغرى لها على النحو التالي:

مواد الشعبة الأدبية

- اللغة العربية

النهاية الكبرى 80 درجة

النهاية الصغرى 40 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى

النهاية الكبرى 50 درجة

النهاية الصغرى 25 درجة

- اللغة الأجنبية الثانية

النهاية الكبرى 40 درجة

النهاية الصغرى 20 درجة

- مادة الجغرافيا

النهاية الكبرى 60 درجة

النهاية الصغرى 30 درجة

- مادة التاريخ

النهاية الكبرى 60 درجة

النهاية الصغرى 30 درجة

- مادة علم النفس والاجتماع

النهاية الكبرى 60 درجة

النهاية الصغرى 30 درجة

- مادة الفلسفة والمنطق

النهاية الكبرى 60 درجة

النهاية الصغرى 30 درجة

مواد الشعبة علمي علوم

- اللغة العربية

النهاية الكبرى 80 درجة

النهاية الصغرى 40 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى

النهاية الكبرى 50 درجة

النهاية الصغرى 25 درجة

- اللغة الأجنبية الثانية

النهاية الكبرى 40 درجة

النهاية الصغرى 20 درجة

- مادة الفيزياء

النهاية الكبرى 60 درجة

النهاية الصغرى 30 درجة

- مادة الكيمياء

النهاية الكبرى 60 درجة

النهاية الصغرى 30 درجة

-مادة الأحياء

النهاية الكبرى 60 درجة

النهاية الصغرى 30 درجة

- مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة

النهاية الكبرى 60 درجة

النهاية الصغرى 30 درجة

مواد الشعبىة علمي رياضة

- اللغة العربية

النهاية الكبرى 80 درجة

-النهاية الصغرى 40 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى

النهاية الكبرى 50 درجة

النهاية الصغرى 25 درجة

- اللغة الأجنبية الثانية

النهاية الكبرى 40 درجة

النهاية الصغرى 20 درجة

- الديناميكا

النهاية الكبرى 30 درجة

النهاية الصغرى 15 درجة

- التفاضل والتكامل

النهاية الكبرى 30 درجة

النهاية الصغرى 15 درجة

- الجبر والهندسة الفراغية

النهاية الكبرى 30 درجة

النهاية الصغرى 15 درجة

- الإستاتيكا

النهاية الكبرى 30 درجة

النهاية الصغرى 15 درجة

- مادة الفيزياء

النهاية الكبرى 60 درجة

النهاية الصغرى 30 درجة

- مادة الكيمياء