وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الجاري

أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة عازمة على إعلان النتائج في الموعد الذى تم تحديده، موضحًا أنَّه لا يوجد أي تلاعب في نتائج الثانوية العامة، ما يردد ذالك كاذب ومضلل.

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من أغسطس

وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتمّ إعلانها خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، لافتًا إلى أنَّه تمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الغشاشين، وأنَّه لا يمكن المساواة بين الطلاب المجتهدين والطلاب الغشاشين، مؤكّدًا أنَّ نتيجة الثانوية مؤمنة تمامًا.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة تماما

وأوضح وزير التعليم أنَّ نتيجة الثانوية العامة 2022، مؤمنة تمامًا ولا يمكن أن يتمّ التلاعب بها، مؤكّدًا أنَّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعطاء أي طالب درجات لا يستحقها.