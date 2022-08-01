فنانة إنجليزية تعتنق الإسلام حبا في الرسول وتغني «طلع البدر علينا»

طرحت المطربة الإنجليزية سلوى لورين، أنشودة «طلع البدر علينا» بصوتها الملائكي، بتوزيع جديد، للتعبير عن حبها لسيد البشرية محمد (صلى الله عليه وسلم)، وذلك عبر القناة الرسمية لها على موقع «يوتيوب».

مطربة إنجليزية تقدم طلع البدر علينا

«طلع البدر علينا» أداء سلوى لورين، كلمات معاد باسط- تراث إسلامي، ألحان حامد بدوي، توزيع إيهاب عبد السلام، من إنتاج الشبكة الكندية ICTV، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب مؤخرا، وقامت سلوى بغناء الأنشودة سابقا في برنامج «IC star» للمواهب.

وتقول كلمات الأغنية:

طلع البدر علينا

من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا

ما دعا لله داع

معلومات عن سلورى لورين

سلوى لورين، مغنية وكاتبة أغنيات إنجليزية، مرت برحلة من التساؤلات حتى اعتنقت الإسلام، وبدأت في كتابة مواضيع عن رحلتها في البحث والقيم الإنسانية، حصلت على بكالوريوس في موسيقى الجاز، واشتهرت بالعزف على البيانو، وعرفت بعشقها لموسيقى البوب.

حصلت سلوى علي تدريبها مع ستيفي فان لانج وجوشوا ألامو، فهما مدربا أصوات مشهوران من المملكة المتحدة، قاما بتدريب الكثير من فرق البوب الشهيرة والفرق الموسيقية وأيضاً قاما بالتدريب الصوتي في عدد من البرامج مثل «ذا فويس، إكس فاكتور، بوب آيدول، ليتل ميكس»، بالإضافة إلى مشاركتها معهما في بعض الأعمال، كما شاركت، أيضاً، فريق أوركسترا شباب الجاز ببريطانيا بعض أعمالهم.

وقامت سلوى لورين، مؤخرًا، بجولة غنائية لها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وباكستان وأوروبا، وغنت مع فنانين كبار مثل إيد شيران، وكذلك غنت للحكومة البريطانية وللأمير تشارلز كونها عازفة بارعة.