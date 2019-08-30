احتشد المئات من أتباع الطرق الصوفية المختلفة بجامع الحسين، مساء اليوم، للاحتفال برأس السنة الهجرية، مرددين النشيد الشهير: "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.. أيها المبعوث فينا جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع".

وتواجد عدد من شباب الصوفية مرتدين أوشحة تدل على أسماء طرقهم، في محاولة لتنظيم الاحتفال، فيما التف العشرات في حلقات ذكر بساحة الجامع، يرددون أذكارهم، وتزاحم آخرون داخل المشهد الحسيني، للتبرك به والتقاط الصور التذكارية وقراءة القرآن، وكان هناك تواجد نسائي ملحوظ في الجزء المخصص لهم من الضريح، حيث أخذ معظمهن يرددن الأدعية.