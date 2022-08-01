رئيس حزب التجمع: سبب تأخير بداية الحوار الوطني فلترة المقترحات

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني ظهر أن جلساته الابتدائية تتم بجهد خارق من مختلف الجهات، لافتا إلى أن تأخير بداية الحوار جاء بسبب فلترة الاقتراحات المقدمة من الأحزاب وسط أفق سياسي واسع، موجها التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم خبراء سياسيين واقتصاديين وإعلاميين، مؤكدا أن الأمانة لم تشهد أي ساحة صراع، رغم تخوف سابق من حدوث ذلك، لافتا إلى أن سبب ذلك هو حرص الجميع على إنجاح الحوار.

الحزب التجمع دخل الحوار الوطني دون تحضير للبرامج

أضاف «عبدالعال» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، ويقدمه الصحفي الإعلامي أحمد الطاهري، أن حزب التجمع دخل دون تحضير برامج، إذ ذهبوا من أجل الاستماع لمختلف الأحزاب، لإحداث توافق مع أجل بناء الجمهورية الجديدة، مبينا أن البناء يتم وفق خلاف للصالح العام من أجل تحقيق تنمية، لافتا إلى أمناء الحوار الوطني سيخرجون بمستخلصات قابلة للتنفيذ وليست مجرد نظريات غير قابلة للتطبيق.

أحد أهم مخرجات الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس السيسي

وأوضح رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، أن من أهم مخرجات عملية الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رمضان الماضي، تشكل وضع مؤسسي قد يستمر لفترات أخرى وتحتاجه مصر في أعوام مستقبلة إذا كان هناك حوار آخر.