«الأمانة الفنية»: القاهرة تحتل المرتبة الأولى في المقترحات المقدمة بشأن الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الأمانة الفنية للحوار الوطني وقبيل البدء في الحوار أنشأت موقعا وبريدا إلكترونيا لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين، وطرحت استمارة للمشاركة بالحوار، «العدد اللي استقبلناه للمشاركة في الحوار الوطني مقارب لـ100 ألف طلب مشاركة».

وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن النسبة الأكبر للمشاركة في الحوار الوطني تكون من الشباب المصري، ولا يوجد إحصاء دقيق للفئات العمرية المشاركة في الحوار الوطني، ولكن يظهر ذلك مع بالمشاركات.

المقترحات المقدمة بالحوار الوطني

واستطرد: «القاهرة احتلت المرتبة الأولى في المقترحات المقدمة بشأن الحوار الوطني بنسبة 18%، تلتها الجيزة ثم الإسكندرية والقليوبية، والـ27 محافظة ورد منها طلبات، والفرص التي يحظي بها الشباب المصري خلال تلك السنوات هي غير مسبوقه، ومن المتوقع أن تكون النسبة الأكبر من المشاركات بالحوار الوطني من قبل الشباب، وهناك اقتراحات ومناقشات كثيرة ستكون حول المصريين بالخارج».

رئيس الأمانة الفنية: يجب أن نثق في أنفسنا

وأوضح أن استثناء الرئيس عبدالفتاح السيسي لفصيل واحد أن لا يحضر الحوار الوطني كان أمرا موضوعيا لأنهم لا يعترفوا بدستور 2014، وأيضا كونهم مستخدمين للعنف والإرهاب، ولا يجوز دمجهم في الحوار الوطني: «الرئيس كان واضحا وموضوعيا وقاطعا في تلك المسألة، وهما استبعدوا نفسهم محدش استبعدهم».

وتابع: «يجب أن نثق في أنفسنا والخطوات السميكة والواثقة والواسعة التي تخطوها مصر، ونتمني لبلادنا وقيادتنا كل التوفيق والسلامة».