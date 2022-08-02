انخفاض أسعار السلع يقود مؤشرات التضخم إلى التراجع في دول الخليج

شهدت دول الخليج العربي، ظهور إشارات قوية على تراجع التضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع والخدمات، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في البحرين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 3.1% في يونيو 2022 مقابل 3.5% في الشهر السابق، كما تراجع معدل التضخم السنوي في الكويت للشهر الثاني على التوالي إلى 4.42% في يونيو 2022، مقابل 4.52% في الشهر السابق.

هبوط معدل التضخم السنوي في البحرين

وانخفض معدل التضخم السنوي في البحرين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 3.1% في يونيو 2022 مقابل 3.5% في الشهر السابق، وتباطأت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة «7.3% مقابل 11.6% في مايو»، فضلا عن تراجع الخضروات بنسبة «2.6% مقابل 8.1%» والأسماك والمأكولات البحرية «-8.9% مقابل 25.6%»، والاتصالات «2.2% مقابل 2.9%»، والمفروشات وصيانة المنازل «3.6% مقابل 3.7%».

تراجع أسعار الملابس والأحذية والإسكان

وبحسب بيانات الجهاز المركزي البحريني، انخفضت تكاليف الملابس والأحذية بنسبة «-7.2% مقابل -1.7%»، والإسكان والمرافق «-1.4% مقابل -1.3%»، وعلى أساس شهري انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في الشهر السابق.

وبلغ متوسط معدل لتضخم في البحرين 1.62% من عام 2008 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.22% في يناير من عام 2009 وأدنى مستوى قياسي بلغ -3.60% في أبريل من عام 2020.

توقعات بارتفاع طفيف

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في البحرين 3.80% بنهاية هذا الربع من العام «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه معدل التضخم في البحرين نحو 0.20% في عام 2023 و0.40% في عام 2024.

تراجع معدل التضخم السنوي في الكويت

في سياقٍ موازٍ، تراجع معدل التضخم السنوي في الكويت للشهر الثاني على التوالي إلى 4.42% في يونيو 2022 من 4.52% في الشهر السابق، وهي القراءة الأدنى منذ مارس، وسط تباطؤ عام في الأسعار، وخاصة المواد الغذائية والمشروبات «8.04% من 8.23% في مايو»، الملابس والأحذية «6.15% مقابل 6.37%»، النقل «3.77% مقابل 4.90%»، الترفيه والثقافة «3.78% مقابل 3.88%»، والمطاعم والفنادق «2.67% مقابل 2.77%»، بحسب مكتب الإحصاء المركزي الكويتي.

بلغ متوسط ​​معدل التضخم في الكويت 2.84% من عام 1995 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.70% في أغسطس من عام 2008 وأدنى مستوى قياسي بلغ -1.15% في أبريل من عام 1998.

ارتفاع طفيف في الكويت مستقبلاً

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الكويت 4.60% بنهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على المدى الطويل، وسط توقعات أن يتجه معدل التضخم في الكويت إلى 2.80% في عام 2023 و2.50% في عام 2024.