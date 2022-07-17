عبد المنعم السيد: لا بديل عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للسيطرة على التضخم

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن سعر طن القمح ارتفع من 275 لـ540 دولارا، كما ارتفع سعر الغذاء على مستوى العالم بشكل عام، مشيرًا إلى أن العالم يمر بأزمة طاقة حالية، وزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، تهدف لزيادة الإنتاج للتغلب على هذه الأزمة، موضحًا أن السيطرة على التضخم لن يحدث إلا من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة وأن التضخم خلال الفترة الحالية ظاهرة عالمية.

الكثير من دول العالم بدأت تتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل الهند

أضاف «السيد»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، ويُعرض على شاشة «extra news»، أن الكثير من دول العالم بدأت تتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل الهند التي أوقفت تصدير الأقماح لمدة 3 سنوات، وإندونيسيا أوقفت تصدير زيت النخيل لمدة عامين، موضحًا أن السياسة النقدية غير كافية للتغلب على أزمة التضخم، خاصة وأن ارتفاع نسبة الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل.

التضخم الآن ناتج عن عدم توفر السلع بشكل كبير

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن التضخم الآن ناتج عن عدم توفر السلع بشكل كبير، وارتفاع تكلفة الإنتاج، كما أن رفع سعر الفائدة هدفه تقليل الطلب، وبالتالي خفض السعر، ولكن يجب العمل على وقف الرسوم الجمركية لزيادة حركة السلع بين الدول، وزيادة حركة الإنتاج لتحقيق شبه اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية، خاصة في الحاصلات الزراعية.

أزمة كورونا أدت لبطالة أكثر من 180 مليون مواطن

وتابع: «أزمة كورونا أدت لبطالة أكثر من 180 مليون مواطن، وأزمة الحرب الروسية الأكرانية أدت لبطالة أكثر من 75 مليون وفقًا لمنظمة العمل الدولية».