«الدولي للاتصالات» يطلق مسابقة التصوير الفوتوجرافى للتنمية المستدامة

أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات، مسابقة للتصوير الفوتوجرافي، ضمن جهود تعزيز المبادرات الخضراء والمساواة بين الجنسين ودمج الشباب، وتستهدف مسابقة التصوير التي ينظمها الاتحاد، التركيز على اللون الأخضر، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد، يجب أن تعكس الصور المشاركة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطرق استخدامها من قبل مجموعة متنوعة من الناس حول العالم ودورها في تغيير الاقتصادات والمجتمعات.

طرق المشاركة في مسابقة التصوير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي للاتحاد على الإنترنت، حيث أن المسابقة مفتوحة لجميع الأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت المشاركة، كما أنها مفتوحة أمام الكيانات المؤسسية مثل أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، حيث يتم إرسال الصور، ومراجعة أفضل 20 صورة في كل فئة ووضعها في قائمة مختصرة من قبل لجنة تحكيم وعرضها على في الاتحاد للتصويت عليها.

جوائز للفائزين في المسابقة تقدر بنحو 500 فرنك سويسري ومعرض لعرض الصور

ويحصل ثلاثة فائزين في كل فئة من الفئات الثلاث «المساواة بين الجنسين - والأخضر - والشباب»، على جائزة تعادل 500 فرنك سويسري، إلى جانب تنظيم معرض يضم فئات الصور المشاركة خلال فاعليات قمة الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إنّ انتشار الأجهزة التكنولوجية يساهم في ارتفاع انبعاثات الكربون في العالم، فضلا عن الارتفاع المثير للقلق في المعدات الكهربائية والإلكترونية المهملة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات وأجهزة الاستشعار وأجهزة التلفزيون، ويجب أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «ICT»، جزءًا من الحل لخفض انبعاثات الكربون في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي.