أول فيديو لبروفات العرض الجوي الضخم فوق سفح الأهرامات غدا

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، قبل قليل، برومو للعرض الجوي pyramids air show 2022، الذي يُعقد فوق سفح الأهرامات غدا الأربعاء، حيث تضمّن بروفات للفرق المشاركة في العرض فوق سفح الأهرامات.

ومن المُقرر أن يُشارك في العرض وفقا لـ«البرومو»، فريق «النسور السوداء الكوري الجنوبي»، وهو فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي، مع فريق «النجوم الفضية المصري»، وفريق طائرات الهليكوبتر الجازيل المصرية «حورس».

ويشارك في فعاليات العرض الجوي أيضا، قوات المظلات المصرية، وفريق الموسيقات العسكرية المصرية.

ومن المُقرر أن يُنفذ العرض الجوي pyramids air show 2022 غدا الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022، بحسب البرومو الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع، والذي يُعبر عن العلاقات الوطيدة بين دولتي مصر وكوريا الجنوبية.