وصول فريق الألعاب الجوية الكوري للمشاركة في عرض فوق الأهرامات

وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي، لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات، الذي ينفذ تحت مسمى (Pyramids Air Show 2022) في الثالث من أغسطس الحالي.

ويشارك فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي (Black Eagles) بعدد من الطائرات التي ستنفذ عددا من العروض الجوية المتميزة، بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس) عروضا جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان، إضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.

تأتي تلك العروض تأكيدا على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.