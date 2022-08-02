تطورات جديدة في واقعة بتر يد طفل داخل مقابر التبين.. خلافات مع والده

أمرت نيابة التبين الجزئية، بحبس أحد المتهمين بالاعتداء على الطفل «سيد شعبان» البالغ من العمر 17 عاما، وبتر كف يده داخل مقابر منطقة التبين جنوب القاهرة، بسبب خلافات مع والده 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، لاستكمال التحقيقات.

ضبط وإحضار متهم آخر

كما طلبت جهات التحقيق من ضباط المباحث، سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بضبط إحضار آخر متهم بالواقعة، وتكثف رجال الأمن جهودها للقبض عليه.

فيما استمعت جهات التحقيق، لأقوال والد الطفل لكشف ملابسات الواقعة، وسرد سبب ارتكاب المتهمين الحادث، بحق نجله، الذي أكد خلال جلسة التحقيق، أن المتهمين منذ عدة أيام نشبت مشاجرة أحد أقاربه، لم يكن طرف فيها، وتدخل نجله الأكبر لفضها، وتعرض لإصابته بجرح قطعي في اليد بسلاح أبيض، وبعدها حرر محضرا ضد المعتدي عليه، وهددوه بقتل أبنائه للتنازل عن المحضر المحرر، وخططوا لقتل نجله بمقابر التبين، وكانوا سيقدمون على دفنه حيًا، لولا أحد الأشخاص كان يمر بالمنطقة، وشاهد الطفل على حالته.

تسببوا في بتر يده التي احتاجت أكثر من 250 غرزة

وتابع والد الطفل أمام جهات التحقيق، أن المتهمين تربصوا بنجلي، وقاموا بالاعتداء الوحشي عليه، وتسببوا في بتر يده التي احتاجت أكثر من 250 غرزة ولاذوا بالفرار.

محضر بالواقعة

تعود إجراءات الواقعة، إلى تلقي العميد أحمد الديب مأمور قسم شرطة التبين بالقاهرة، بلاغًا من أسرة الطفل سيد شعبان، البالغ من العمر 17 عامًا، تتهم فيه أحد الأشخاص بالشروع في قتل نجلهم داخل مقابر الشيخ محفوظ، وتحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وتم تحديد هوية الجناة المتسببين في الحادث، وألقي القبض على شخص، وجار إلحاق بآخر.