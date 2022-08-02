آخر تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

أطلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من التصريحات بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث أكد عدم إعلان النتيجة الأسبوع الجاري، وأن الموعد المحدد لإعلانها سيكون في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس، مشيرًا إلى أن عمليات تصحيح الامتحانات شاقة ومعقدة والنتيجة لم تكتمل بعد.

آخر تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة

وقال شوقي، في تصريحات عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليًا، موضحًا أن جميع أعمال تصحيح أوراق الإجابة تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أى أخطاء.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لم يتم معرفة نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 حتى الآن، وأن كل ما يُنشر غير صحيح، مشيرًا إلى أن كل الحديث عن سوء النتائج هو تأليف وكذب وافتراء، منوهًا أنه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

لا يوجد تأخير في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي تأخير في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وأنه تم تقدير الموعد بشكل سليم منذ البداية، مؤكدًا أنه ما زال العمل جاريًا داخل الكنترولات، منوهًا إلى أن نحو 707 آلاف و992 طالبًا أدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في الشعبتين العلمية والأدبية، وأن الامتحانات سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أي تأثير على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022، مؤكدًا أن أعمال التصحيح مرت بسلام وبشكل منضبط، وأن الجميع يعمل على قدم وساق للانتهاء منها في شكلها النهائي، لاعتمادها والبدء في إعلانها، موضحًا أن الطلاب الغشاشين لن يحصلوا على درجات مرتفعة.