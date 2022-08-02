إحالة أوراق بائع متجول بالجيزة للمفتي.. متهم بقتل صديقة زوجته وهتك عرضها

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد دهشان وياسر علي، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق بائع متجول متهم بقتل صديقة زوجته وهتك عرضها، والشروع في قتل زوجته بمنطقة أوسيم إلى المفتي، وتحديد يوم 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

المتهم استدرج المجني عليها إلى منزله عن طريق زوجته

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم استدرج صديقة زوجته تدعي «عبير.ج»، إلى منزله عن طريق زوجته حيث هتك عرضها بعدما ضربها وعذبها بعصا خشبية وماسورة حديد، وقص شعرها، واستمر بالتعدي عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم حجز زوجته حتى لا تفشي أمره، وذلك لمدة 30 يوما، كما منع الطعام والشراب عنها، وكذلك قص شعرها وهددها بسلاح أبيض «سكين».

مقتل طفلة على يد والديها

وفي واقعة أخرى، اعتدى عاطل وزوجته على طفلتهما بالضرب، مما أدى لمقتلها، في منطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين اعتديا على الطفلة بالضرب بسبب بكائها المستمر؛ لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.