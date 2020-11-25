رئيس محكمة جنوب الجيزة عن احتفالات النواب بضرب نار: الحصانة لا تحميهم

شهدت بعض محافظات الصعيد أشكالا عدة من الاحتفالات بفوز المرشحين بمقاعد مجلس النواب، ووصل الأمر في بعض الدوائر إلى إطلاق أنصار بعض المرشحين النيران احتفالا بالفوز.

وقال المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات الجيزة وأكتوبر، إن إطلاق النار للتعبير عن الفرحة في الاحتفالات، تعد ظاهرة متجذرة في المجتمع نتيجة اختلاف العادات التقاليد وتعد واحدة من مسببات الفوضى الشديدة وغالبا ما تكون باستخدام سلاح غير مرخص، وهو ما يعرض صاحبها .

وأضاف عبدالحكم، لـ"الوطن"، أن إطلاق النار من سلاح رخص في غير الغرض من ترخيصه يؤدي إلى سحب ترخيص السلاح وتحويل المتهم إلى محكمة الجنح، حيث إن هناك أهداف محددة لترخيص السلاح منها الحفاظ على العرض والشرف والمال وغيرها من الأغراض وليس تشكيل خطر على حياة الناس.

وتابع أن الفوز في انتخابات البرلمان لا يحمي الفائزين من المساءلة القانونية في هذه الجناية، وذلك نظرًا لأن الحصانة لا تسري إلا بعد حلف اليمن، كما أن الأصل في الحصانة أن تكون داخل المجلس، وأن القبض على المحصن في حالة تلبس في أي قضية من شأنه إحالة صاحبها إلى الجنايات.

وأوضح رئيس محكمة جنايات الجيزة وأكتوبر، أن عقوبة حيازة سلاح أو ذخيرة أو كلايهما تحسب جناية "أمن دولة طوارئ" في ظل قانون الطوارئ وهو ما يعنى أنه لا يطبق عليها النقض وفقط تظلم أما مكتب شئون أمن الدولة، وحال كان السلاح مرخص، فأن ضرب النار خارج شروط الترخيص يعرض لسحب الترخيص.