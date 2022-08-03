إيمان كريم تؤكد على حقوق ذوي الإعاقة خلال احتفالية القومي للسكان

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعلية احتفال وزارة الصحة والسكان، باليوم القومي للسكان، وثمنت مجهودات وزارة الصحة في هذا الشأن تحت رعاية وإشراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وأكدت على الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالعمل السكاني في مصر.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صحة جيدة

وقالت المشرف العام على المجلس، أنها كانت حريصة على الحضور والمشاركة للتأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صحة جيدة والعمل على توصيل التوعية اللازمة بكيفية الوصول إلى الخدمات الصحية المخصصة لهم مثل التامين الصحي الشامل و الصحة الانجابية إلى جانب كيفية ابتكار ادوات جاذبة لتعريف المجتمع والوزارات المعنية بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، التحية لما تم تأكيده في اللقاء من ضرورة الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وانه بات من الضروري معالجة هذه القضايا بطريقة شمولية ومتماسكة، خاصة وإن التنمية المستدامة تعتمد على العديد من الأولويات والسياسات التي تم التأسيس لها في مؤتمر القاهرة عام ١٩٩٤.

الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بالتنمية المستدامة

وذلك إلى جانب تعزيز حقوق النساء والفتيات والصحة الجنسية والإنجابية كحق أساسي من حقوق الإنسان، خاصة فى ظل ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غيرمسبوقة تتطلب من الجميع المزيد من التكاتف والتضافر لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار.

وأضافت إيمان خلال احتفال وزارة الصحة والسكان، باليوم القومي للسكان، أنه نتيجة لتلك التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر وتـوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.