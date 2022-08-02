تراجع استطلاعات المرشحة ليز تراس خلفا لجونسون.. وتهديدات لحملتها

تراجعت استطلاعات وزيرة الخارجية والمرشحة ليز تراس لتولي منصب رئاسة الوزراء البريطاني، بعد إهانتها لرئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجن، قائلة إنها تسعى إلى لفت الأنظار خلال المطالبة باستقلال إسكتلندا، داعية إلى تجاهلها.

وواجهت حملة «تراس» للفوز بزعامة حزب المحافظين، تهديدات وانتقادات عدة اليوم الثلاثاء، إذ دفعتها للتراجع عن خططها التي دافعت عنها، بعد أن تراجع عدد استطلاعات الرأي بالتصويت عليها.

المرشحة ليز تراس لمنصب رئاسة الوزراء البريطاني

وبحسب صحيفة «ابي بي سي» البريطانية، صرح جون سويني، نائب رئيسة وزراء إسكتلندا، أن رئيسة الوزراء الإسكتلندية، نيكولا ستورجن تملك دعم شرعية ديمقراطية أكبر بكثير من تلك التي ستمتلكها المرشحة ليز تراس في حال فوزها بمنصب رئيس وزراء بريطانيا، معربًا عن أنه ليس لـ«تراس» الحق في التصريحات التي أدلت بها بحق رئيسة وزراء اسكتلندا، مؤكدا أنّ طريقتها السخيفة والعصبية تشكل دفاعا عن أهمية استقلال اسكتلندا.

زلة لسان ليز تراس تضعها في مأزق

ومن جهة أخرى، قالت المرشحة ليز تراس، لمنصب رئيسة وزراء بريطانيا، في زلة لسان إنها لن تتردد في الوقوف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا لصحيفة «اكسبرس» قالت «تراس»: «سأستمر في الوقوف إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، ولكن بعد عدة ثوان من الإدلاء بتلك التصريحات صححت «تراس» غلطتها قائلة: «سأقف ضد روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

يذكر أن المرشحة ليز تراس لمنصب رئاسة وزراء بريطانيا، قد أعلنت في وقت سابق، أن أول شخص ستقوم بالتواصل معه بعد توليها رئاسة حكومة البلاد هو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث تحظى «تراس» بدعم أبرز الشخصيات الكبيرة في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المنتهية ولايتها بعد تقدّمها بشكلٍ كبير في استطلاعات الرأي، وذلك بناء على تعهّدها بتقليل الضرائب على الفور من أجل التعامل مع أزمة تكاليف المعيشة المرتفعة التي تشهدها البلاد.