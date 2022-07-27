بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين روس بسبب علاقاتهم بغزو أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات إضافية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه من بين الخاضعين للعقوبات فيتالي خوتسينكو وفلاديسلاف كوزنتسوف ، رئيس الوزراء الذي فرضته روسيا والنائب الأول لرئيس ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وذلك بحسب شبكة سي ان ان.

استهداف مسؤولين كبار في روسيا وشرق أوكرانيا

وقال بيان الخارجية البريطانية: «تم إرسال خوتسينكو وكوزنتسوف لتنفيذ سياسات روسيا في جميع أنحاء المنطقة التي تم غزوها، ودعم خطط تهدف إلى ضم المزيد من أراضي أوكرانيا بشكل غير قانوني واستخدام الاستفتاءات الوهمية لإضفاء الشرعية على احتلالهم، وتم فرض عقوبات لحظر السفر وتجميد الأصول عليهما»، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو ونائب وزير العدل أوليج سفيريدينكو عوقبا أيضا، وقال البيان: «الاثنين يقمعان شعبهما من خلال استهداف أولئك الذين يتحدثون ضد الحرب».

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وقالت وزارة الخارجية: لقد أصدر الكرملين تعليمات للحكام لتحويل الأموال إلى ما يسمى بجمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية، ما يسهل الاحتلال الروسي في محاولة انتزاع الأراضي من أوكرانيا، وبالإضافة إلى ذلك، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ستة أفراد وشركات سورية بسبب صلاتهم بالحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة في تجنيد مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية، وقال البيان إن اثنين من أبناء شقيق رجل الاعمال الروسي أليشر عثمانوف تعرضا لتجميد أصول بسبب ارتباطهما بالرئاسة الروسية أحدهما ، سارفار إسماعيلوف ، كان سابقًا مديرًا لنادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، وفقًا لوزارة الخارجية البريطانية ، فإن عثمانوف ، يخضع بالفعل لعقوبات بريطانية ، بسببعلاقات وثيقة مع الكرملين، وقالت وزارة الخارجية البريطانية ، حتى الآن ، فرضت عقوبات على أكثر من 1100 فرد وأكثر من 100 كيان بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.