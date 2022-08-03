مبعوث رئيس مؤتمر المناخ: أتطلع للمشاركة في صناعة القرار محليًا ودوليًا

قالت أمنية العمراني مبعوث رئيس مؤتمر المناخ للشباب، إنّها ستعمل على زيادة اهتمام الشباب بقضايا المناخ، وأن يصل صوتهم لقادة العالم المشاركين في المؤتمر المقرر عقده بشرم الشيخ.

وأضافت في حوارها لـ«الوطن»، أنها ستعمل أيضًا على إيصال صوت المرأة وشباب أفريقيا لأن سكان القارة من أكثر المتأثرين بتغيرات المناخ في العالم، وتطرقت إلى الحديث عن قمة المناخ وسبل إنقاذ كوكب الأرض فإلى نص الحوار:

الأطباء في الخطوط الأولى للمواجهة

- كيف بدأ أهتمامك بقضايا المناخ؟

شاركت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مؤتمرات المناخ الثلاثة، وكنت ممثلة لأكثر من مليون و300 ألف طبيب حول العالم لإيصال صوتهم كفئة من أكثر المتأثرين بالتغيرات المناخية، والكورونا كانت خير دليل على أثر التغيرات المناخية وتداعياتها على الصحة ودور الأطباء في مواجهة تلك الآثار.

أول مبعوث لمؤتمر المناخ

- ما هي أهدافك من المشاركة كمبعوث لرئيس مؤتمر المناخ للشباب؟

لي الشرف أن أكون في هذا المنصب وهو منصب مستحدث وتلك مسئولية كبيرة وهدفي ليس فقط حضور الشباب أو المشاركة في تنفيذ الفعاليات، بل أتطلع إلى المشاركة في صناعة القرارالمحلي والعالمي، وأن يكون للشباب صوتًا مسموعًا داخل جلسات صنع القرار، وألا يتوقف الأمر عند طرح الرؤية الشبابية بالجلسات بل يتخطى ذلك إلى لقاء مسئولي وقادة وزعماء دولهم وطرح رؤيتهم لكيفية مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.

الشباب هم صوت المستقبل وهم أكثر المتأثرين بالتغيرات المناخية ولهم نظرتهم المختلفة والمبتكرة لعلاج المشكلات المناخية ليس فقط في المؤتمر ولكن بعد المؤتمر، كما استهدف من خلال دوري كمبعوث لرئيس مؤتمر المناخ، أن يصل صوت المرأة وشباب أفريقيا الذين لم يتمكنوا من حضور مثل تلك الفاعليات رغم كونهم من أكثر المتأثرين بالتغيرات المناخية.

- يسبق مؤتمر المناخ، مؤتمر الشباب للمناخ ما هي خطتك لتحقيق أكثر استفادة من هذا التواجد الشبابي العالمي؟

هدفي تمكين الشباب ليكون جزءا من هذا المحفل العالمي وأن يكون الإعلان الختامي خلال مؤتمر شباب المناخ والذي سيقدم لزعماء العالم ليس مجرد إعلان إنما نسعى لتطبيق الحلول الشبابية على أرض الواقع لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

- بشكل عام كيف نزيد اهتمام الشباب بقضايا المناخ ليكونوا جزءا من الحل؟

بزيادة حملات التوعية والتعريف بالمهددات التي تواجه الأفراد والتأكيد على أن التغيير يجب أن يكون داخل كل شخص ونابع من قناعته لأن أي خطوة في مواجهة التغيرات المناخية ستكون في ذات تأثير كبير على الكوكب في النهاية فنحن لا نملك سوى كوكب واحد ومحصلة التغيرات المناخية ستطال الكل، وحلمي أن ينخرط الشباب في العمل البيئي ويلتحق بالمؤسسات العاملة في البيئة والمناخ.

- تخصصك كطبيبة كان وراء نشاطك في مواجهة التغيرات المناخية.. ما هي العلاقة بين الصحة والتغيرات المناخية؟

للتغيرات المناخية أثر كبير على الصحة العامة وهناك ارتباط وثيق وطبقا لإحصائيات الأمم المتحدة هناك 7 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء ومنذ سنوات سجّلت أول حالة وفاة لطفلة 8 سنوات، بسبب التلوث في انجلترا في سابقة هي الأولى من نوعها وهناك عشرات المتضررين جرّاء نقص الغذاء الناتج عن تضرر المحاصيل من التقلبات الجوية الناتجة عن التغيرات المناخية بخلاف ارتفاع نسب الجفاف والتصحر وتلوث المياه وكلها تؤدي إلى أمراض عدة.

كما تتسبب التغيرات المناخية في زيادة معدلات الكوارث البيئية وحرائق الغابات والتي بدورها تودي بحياة المئات وتتسبب في زيادة الانبعاثات والأمراض، وقبل كل ذلك للتغيرات المناخية أثرها الكبير على الصحة النفسية ولها كذلك تأثيرها على المرأة التي تعتبر أكثر المتضررين من التغيرات المناخية.