خبير أثري عن ظهور «قرنة المرعى» بفيلم كيرة والجن: أرض الكنوز

وقعت قرية «قرنة مرعى» الموجودة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، ضمن اختيارات صناع فيلم «كيرة والجن» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، لتكون بقعة الأحداث الرئيسية في الفيلم.

سبب اختيار موقع القرية في فيلم كيرة والجن

جاء سبب اختيار قرية «قرنة المرعى» للتصوير فيها مشاهد فيلم «كيرة والجن» لاستمرارية تأثرها بملامح الفترة التاريخية وقت الاحتلال الانجليزي لمصر وقيام ثورة 23 يوليو 1952، التى يدور فيها الفيلم بالإضافة إلى قيمتها في الترويج للسياحة.

قرية مصرية مليئة بالكنوز

وتعليقاً على ظهور القرية بالفيلم، أوضح خبير الآثار عبد الرحيم ريحان لـ«الوطن»، أن هذه القرية معروفة بمنطقة وادي الملكات، لاحتوائها على العديد من مقابر ومعابد دير المدينة بالمنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن جدران هذه المقابر زينت بمناظر دينية تظهر طريقة تعبد المصري القديم، وأخرى من الحياة اليومية.

وأكد «ريحان» أنه بعد اكتشاف احتواء هذه المنطقة على مقابر أثرية، بدأت الحكومة المصرية في إخلائها من السكان في عام 2005 لبدء أعمال التنقيب واستخراج الآثار منها، مضيفاً أنه لا تزال أعمال الحفر والتنقيب مستمرة على يد بعثات مصرية وأجنبية ولكن المكان أصبح جاذبا للسياح والزوار المقبلين على زيارة محافظة الأقصر.

وتتكون القرية من تلة صغيرة على جانبها عدد كبير من مقابر النبلاء وكبار رجال الدولة عند المصري القديم، وقد استخدمت هذه المقابر على فترات تاريخية متفاوتة من الأسرة الحادية عشرة حتى فترة الأسرة الثامنة عشرة، موضحاً أنها شهدت فترة حكم توت عنخ آمون أيضاً.

وأشاد خبير الآثار، بتسليط الفيلم الضوء على قرية «قرنة المرعى» بإبراز أهم عادات سكانها وتراثهم القديم، خاصة في طريقة بناء البيوت التى تميزت بالألوان الزاهية والتصميم التراثي المعروف قديماً.