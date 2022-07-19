صاحب دور سيد درويش في كيرة والجن: صورت 20 ساعة ومروان حامد طمني

«حرج عليا بابا ما روحش السينما.. وأقابلك فين.. حرج عليا» كلمات واحدة من أشهر أغنيات سيد درويش، والتي ظهرت ضمن أحداث فيلم «كيرة والجن» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

صوت قريب من نبرة «فنان الشعب» لفت أنظار جمهور فيلم «كيرة والجن» خلال تأديته لشخصية سيد درويش ضمن أحداث العمل الفني الذي يحكي قصص المقاومة ضد الإنجليز، رغم صغر الدور الذي لم يتعدى لحظات، ولكنه جذب انتباه صناع العمل أيضا.

اختيار «يحيى» لدور سيد درويش

فيديو بسيط للغناء والعزف بالعود كان سبب مشاركة يحيى هاني، في فيلم «كيرة والجن»، بعد أن أجرى «كاستينج» أمام الكاميرا، إلا أنه لم يكن يعلم في البداية تفاصيل العمل سوى أنه فيلم كبير بإنتاج ضخم، حتى تم إبلاغه أنه العمل المأخوذ عن رواية «1919»، ودور سيد درويش.

استعد صاحب الـ26 عاما للدور الغنائي بمذاكرة العديد من الأغاني الوطنية، خاصة التي قدمها سيد درويش في هذه الحقبة الزمنية، حتى أبلغه مساعد المخرج أنه سيقدم أغنية «حرج عليا بابا»، بحسب حديثه لـ«الوطن»، وساعده كثيرًا أنها من أغنياته المفضلة وحافظها منذ زمن.

تعامل مروان حامد مع «يحيى»

العمل مع المخرج مروان حامد، أسعد «يحيى» كثيرًا، خاصة أنه حرص دائما على راحة جميع صناع الفيلم، إذ يحكي الفنان الشاب أن أول موقف له في التصوير كان مع فريق العمل الذين أحضروا له عود ديكور، وهو لن يتماشى مع المشهد الذي يتطلب الغناء «لايف»، ليتدخل المخرج مروان حامد: «طلب منهم يجيبوا لي العود بتاعي بسرعة».

«يحيى»: مروان حامد كان بيندهني بـ«أستاذ سيد»

اهتم مروان حامد كثيرًا براحة جميع المشاركين في فيلم «كيرة والجن»، بحسب «يحيى»، إذ كان يحرص دائما أنه مرتاح في التصوير: «كان بيسألني لو فيه حاجة ناقصة وإذا كنت مستريح ولا لأ، وطمني وقالي مش عايزك تقلق عشان وشي كان مخضوض، وعرفني أننا هنعيد كذا مرة وأني هدخل في المود»، مستكملا أنه تعامل معه خلال فترة التصوير على أنه سيد درويش: «كان بيندهني بأستاذ سيد».

موقف كوميدي بين «يحيى» وكريم عبد العزيز

خلال بروفة للفنان كريم عبد العزيز مع رزان جمال على مشهد أغنية سيد درويش التي كانت مسجلة على شريط كاسيت، قرر المخرج مروان حامد بدء التصوير بصوت «يحيى» ليتفاجأ النجمان بأداء الممثل الشاب، ويشيدوا بتمثيله بعد تصوير المشهد: «رزان سألت إزاي صوتي قريب كده من سيد درويش وإني عرفت أعزف وأغني زيه»، ليرد عليها كريم عبدالعزيز بطريقته الكوميدية: «أمال أنتي فاكره إيه؟».

لم يواجه «يحيى» أي مشكلات خلال تصوير مشاهده في فيلم «كيرة والجن»، إذ أنه ظل حوالي 20 ساعة لتصوير مشاهده، إلا أن بعضها تم حذفه في المونتاج لرؤية المخرج، لكن ظل صوته ظاهرا طوال المشهد بأداءه للأغنية، ولاقى استحسان الجمهور بشكل كبير.

تخرج يحيى هاني، في كلية التجارة الخارجية جامعة حلوان، وشارك في بعض الأعمال الفنية على منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب، بجانب أغنية أهداها للفنان محمد منير في عيد ميلاده، وبعض الأغنيات الساخرة.