حقيقة وفاة الفنانة آثار الحكيم.. رغدة تؤكد: بصحة جيدة وفي أحسن حال

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الفنانة المعتزلة آثار الحكيم، الأمر الذي أثار حالة من القلق وسط محبيها وجمهورها، الذين بحثوا عن حقيقة هذا الخبر، بينما حرصت آثار الحكيم على التزام الصمت لتظهر الفنانة رغدة وتنفي تلك الشائعة، مؤكدة أن الفنانة تعيش في حالة صحية جيدة.

حقيقة وفاة الفنانة آثار الحكيم

وحرصت الفنانة رغدة، الصديقة المقربة من الفنانة آثار الحكيم على نفي تلك الشائعة منذ ساعات قليلة خلال منشور شديد اللهجة، وجهته لمروجي هذه الشائعات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت رغدة قائلة: «آخر ضحاياهم وليس آخرها إطلاق شهادة وفاة لصديقة عزيزة، وأخت فاضلة وهي على قيد الحياة، آثار الحكيم، وكأنه لا يكفيهم أنها تركت الدنيا وما عليها لهم، ليبرطعوا كما يشاؤون بعيدًا عنها وكأنه لم يكفهم ما نشروه من صور غير حقيقية لها ما قبل إشاعة الوفاة، وهم يتهامزون ويتلامزون كيف آل بها الزمن إلى ما هي عليه».

وأضافت رغدة قائلة: «أنا كنت بصحبتها منذ أسابيع ولم أر فيها ما نشروه من صور لها، بل كانت في أبهى حال من سلام داخلي وروحي انعكس على وجهها ببراءة الأطفال».

الحالة الصحية لآثار الحكيم

وأكد مصدر مقرب للفنانة آثار الحكيم في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنانة آثار الحكيم تتمتع بصحة جيدة، وتوجد حاليا مع أسرتها في الساحل الشمالي، بحالة جيدة ولا تشتكي من أي مرض حاليا.

اعتزال آثار الحكيم

وفي عام 2013 أعلنت الفنانة آثار الحكيم أعتزالها الفن خلال مؤتمر صحفي على هامش تكريمها في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المغرب، مؤكدة أنها اعتزلت الفن والتمثيل لأنها لم تعد تستمتع بالعمل قائلة: «أنا بفضل الله اعتزلت التمثيل ولكن لم أعتزل الحياة والتواصل مع الناس».