مدربة حيوانات مفترسة تهاجم الفنانة رغدة بسبب أسد كارول سماحة

حالة من الجدل صنعتها الفنانة كارول سماحة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصلت على هدية من أحد أصدقائها «شبل صغير»، حيث هاجمت الأمر الفنانة رغدة، وطالبتها بأن ترجعه لصاحبه خاصة أنه لا يزال في مرحلة صغيرة، يحتاج إلى الرعاية.

أنوسة كوتة توجه رسالة لـ رغدة

ووجهت مدربة الأسود أنوسة كوتة، رسالة إلى الفنانة رغدة، وكتبت أنوسة كوتة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «مساء الخير يا أستاذة رغدة.. أرجو من حضرتك التحقق من معلوماتك قبل كتابة أي بوست في رعاية الحيوانات البرية لأن دي معلوماتك عن الحيوانات الأليفة».

وأضافت، «الأستاذة كارول طلبت صورة وفيديو مع الأسد في بيتي وعمليلي تاج علي الصورة والفيديو ومن الطبيعي لأي شخص متعلم ومثقف زي حضرتك لو تعبتي نفسك وقرأتي من المصدر (صفحة انستجرام CAROLE SAMAHA كارول سماحة) مش من أخبار مفبركة أو حتى من صفحة زوجي الملحن (Mohamed Rahim) كان هيبان لحضرتك إن الأسد ده وحديقة خاصة مرخصة وسيرك مالكين لي ولعائلتي لأني مدربة حيوانات مفترسة عالمية وأكاديمية ونقابية».

وأضافت أنوسة كوتة: «نشكرك على أنك عملتلنا دعاية والأسد ده عايش معايا.. زوجي ملحن عالمي ومصنف من أهم 10 في العالم وليس مثفقا يا مثقفة وأرجو من سيادتك بدل ما تعبتي نفسك وكتبتي بوست كان الأفضل أشوفك بتعملي أي عمل إيجابي للرفق بالحيوان بالوطن العربي».

رغدة تهاجم كارول سماحة

وهاجمت الفنانة رغدة، ما فعلته كارول سماحة، بقبولها هدية في عيد ميلادها، وهي «شبل» صغير، مؤكدة أنه يحتاج إلى المزيد من الرعاية، خاصة أنه في هذه المرحلة يعتمد على الرضاعة، ويحتاج لمزيد من الوقت والتفاصيل الكثيرة الخاصة به.