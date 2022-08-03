جامعة العلوم والتكنولوجيا تعلن عن منح دراسية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، عن مِنح تفوق دراسية في كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، تصل إلى 100% من الرسوم الدراسية للأعوام التالية طبقا لتفوق الطالب وحصوله على معدل تراكمي 3 أو أكثر، بالإضافة إلى تقديم المنح التالية‫ للطلاب المتميزين في مرحلة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

تفاصيل المنح الدراسية لطلاب الثانوية

وأضافت في بيان، تقديم منحتين كاملتين إلى اثنين من العشرة الأوائل من طلاب الشعبة العلمية من كل محافظة من المحافظات المصرية المختلفة بناءً على درجات الثانوية العامة المصرية، موضحة أن الطلاب الذين حققوا مجموع كلي بنسبة 90% أو أعلى في المرحلة الثانوية العامة المصرية يحصلون على تخفيض كلي بنسبة 50% على الرسوم الدراسية.

ونوهت جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى أنه يحصل الطلاب الذين حققوا مجموع كلي بنسبة تتراوح من 80% إلى أقل من 90% في المرحلة الثانوية العامة المصرية على تخفيض كلي بنسبة 35% على الرسوم الدراسية وتجري إعادة تقييم المنح الدراسية سنوياً بنهاية الفصل الدراسي الصيفي من كل عام دراسي طبقاً للمعدل التراكمي المجمع للطالب.

تفاصيل الدراسة بكلية علوم الحوسبة

وأكدت بدء الدراسة بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، ويتضمن البرنامج 132 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس، وسعر الساعة المعتمدة 2000 جنيه، ليكون متوسط إجمالي التكلفة السنوية 64 ألف جنيه، يجري دفعها على 4 أقساط متساوية، وتقدم الجامعة تخفيضا بنسبة 25% على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الأول فقط لكل الطلاب المقبولين في الكلية الجديدة‫ لهذا العام.