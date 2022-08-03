أعلنت جامعة سيناء بفرعيها «العريش والقنطرة»، مصاريف العام الدراسي الجديد 2022-2023، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022-2023، وما يعادلها من شهادات، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويبحث أولياء الأمور عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي عن مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2022-2023، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن»، مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للطلاب خلال فترة تنسيق الجامعات:

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 فرع العريش:

- مصاريف كلية الصيدلة: 108,045 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان: 155,710 ألف جنيه

- مصاريف كلية الهندسة: 62,206 ألف جنيه

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 41,490 ألف جنيه

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 فرع القنطرة

- مصاريف كلية الصيدلة: 120,499 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان: 162,595 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 117,195 ألف جنيه

- مصاريف كلية الهندسة: 69,030 ألف جنيه

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 53,730 ألف جنيه

- مصاريف كلية الإعلام: 45,162 ألف جنيه للشعبة العربي

- مصاريف كلية الاعلام: 50,441 ألف جنيه للشعبة الإنجليزي

- مصاريف كلية إدارة الأعمال: 51,652 ألف جنيه

وبعد عرض مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، يشار إلى أن الدكتور محمد حلمي، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعات أنهت كافة الاستعدادات لتنسيق القبول 2022، مع التأكيد على تطبيق كافة الضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات.