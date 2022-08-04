وفاة الحقوقي محسن عوض وصلاة الجنازة اليوم بمسجد الرحمن الرحيم

أعلن علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم، وفاة الدكتور محسن عوض، أحد قيادات المنظمة وصاحب التاريخ الطويل في مجال حقوق الإنسان.

ونعى علاء شلبي الراحل، قائلا: «انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله المعلم والأب الأستاذ محسن عوض عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان».

نعي الحقوقي محسن عوض

وأضاف علاء شلبي على صفحته الرسمية، منذ قليل، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أستاذي محسن عوض في ذمة الله، نسأل الله الرحمة، ونسأله الصبر».

مكان وموعد جنازة الدكتور محسن عوض

وأعلنت أسرة الراحل محسن عوض، أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس بعد صلاة العصر، بمسجد الرحمن الرحيم «توشيبا» شارع صلاح سالم.

وكانت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان كرمت الراحل محسن عوض في نهاية يوليو الماضي، تقديرا لعطائه في مجال حقوق الإنسان.