المنظمة العربية لحقوق الإنسان تكريم أطباء مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

تسلم الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، اليوم الخميس، شهادات تقدير لكامل الفريق الطبي بالمستشفى عقب اختيارها من قبل المنظمة الدولية العربية لحقوق الإنسان والتنمية، كأفضل مستشفى بصعيد مصر لعام 2019.

واستقبل "حسين" وفد المنظمة الدولية العربية لحقوق الإنسان والتنمية، ورافقهم في جولة لتعريفهم بسلسلة النجاحات والتجهيزات فى أقسام المستشفى المختلفة من علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات والإقامة الداخلية والرعاية الحرجة، ومعمل الباثولوجي وبنك الدم المتكامل.

وأكد قيادات المنظمة الدولية العربية لحقوق الإنسان والتنمية، أنه تم اختيار مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أفضل مستشفي في الصعيد لعام 2019 تقدم خدمات طبية مميزة، وذلك بناءاً علي تقييم الجمعيات الأهلية بقري الصعيد، مؤكدين على أنه يجري التجهيز لاحتفالية تحت رعاية المنظمة لتكريم الموظفين بالمستشفى لخدمتهم عشرات الآلاف من مرضى السرطان بالمجان تماماً بمستوى طبي عالمي حقيقي بأرض الصعيد.