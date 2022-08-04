تفاصيل قرض «ذات» من بنك مصر لدعم المرأة.. قرض يصل إلى 6 ملايين جنيه

تدعم الحكومة المصرية المرأة في خطوات الدولة نحو الجمهورية الجديدة بشكل مكثف وعلى هذا النهج دشن بنك مصر أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة المصرية «ذات» إذ يتضمن البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال ضمن البرامج برامج تمويلية المتعددة لتتناسب مع كافة الاحتياجات والأنشطة بقرض يصل إلى 6 ملايين جنيه شهريا وفترة سداد تصل إلى 60 شهرا بمعدل فائدة بسيط.

ووفقاً للموقع الرسمي لبنك مصر عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أكد البنك أن تمويل مشروعات المرأة المصرية يبدأ بالتمويل والتدريب والتطوير تحت مسؤولية ومظلة البنك في إطار برنامج ذات أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة المصرية.

قيمة القرض تصل إلى 6 ملايين جنيه وفترة سداد 60 شهر

وأكد «بنك مصر»، عبر الموقع الرسمي على الإنترنت أنه دشن البرنامج الجديد خصيصاً إيمانا بدور المرأة الرائد في تنمية المجتمع المصري عبر كل العصور لتقديم كل الدعم لمواجهة التحديات اللي بتواجهها، لافتاً إلى أن برنامج «ذات» يضم باقة متنوعة من المزايا التمويلية، والخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات ورائدات الأعمال لمساعدة كل مرأة في تحقيق ذاتها والوصول لأحلامها.

مزايا ومدة وقيمة قرض «ذات»

وبحسب «بنك مصر» يعد برنامج «ذات» أحد البرامج التمويلية المتعددة التي تتناسب مع كافة الاحتياجات والأنشطة بقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه ويمكن سداد القرض على مدار 60 شهراً بمعدل فائدة تنافسي، بأبسط الشروط والإجراءات.

تأجيل أقساط القرض خلال إجازة الوضع لمدة 3 أشهر

وأشار «بنك مصر»، أن الخدمات المالية الأخرى التي يقدمها البنك هو تأجيل الأقساط خلال إجازة الوضع «للسيدات» لمدة ثلاثة أشهر والإعفاء من المصاريف الدورية لحساب التوفير وكذلك الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقة الخصم الفوري للأفراد/ الشركات مع إمكانية منح وثيقة تأمين شخصية مجانية ضد الحوادث طوال مدة القرض وإمكانية إصدار كارت الشباب للأبناء يتم ربطه بحساب العميل مع إمكانية تحويل مرتبات الموظفين وحول الخدمات غير المالية.

وتابع «بنك مصر»، أن برنامج «ذات» يقدم خدمة الحصول على الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية «BM Wallet» مجاناً دون مصاريف مع تقديم باقة من الخدمات الاستشارية وغير المالية.