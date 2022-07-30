فحص 2000 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فحص 2094 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية الحملة في شهر يونيو 2022، والتي تشمل فحص وتوعية السيدات مجانا، بداية من سن 18 عامًا.

الكشف عن الأمراض غير السارية

وأوضح محافظ الغربية أن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية «السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن»، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأشار المحافظ أنه تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي في عيادات «علي بن أبي طالب بطنطا، ابن سينا بالمحلة الكبرى»، حيث بلغ عدد المترددات على الحملة 2100 سيدة.

وفي الإطار ذاته، أكد «رحمي» على حرص المحافظة الدائم على تكثيف الجهود من خلال مبادرة صحة المرأة ومن خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات وغيرها من المبادرات لرفع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي وأهمية تجنب التغذية غير السليمة، والخمول البدني وقلة النشاط والتدخين.

لجان للكشف على ذوي الهمم

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الفرع يقوم بدور هام في المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي من أهمها مبادرة القضاء على أمراض الأنيميا وسوء التغذية ومبادرة القضاء على فيروس سي لطلبة المدارس ومبادرة ضمور العضلات ومشروع القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى لجان ذوي الهمم لتحديد مدى الإعاقة للمواطنين من خلال الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، لتحديد استحقاقهم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

الجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد الحالات المعروضة على اللجان 3210 مواطنين، وتم إصدار قرارات لعدد 2524 مواطنا منذ بداية الحملة في فبراير 2022.