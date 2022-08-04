ترحيب مصري بعودة ليبيا إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اجتماعا على مستوى المندوبين برئاسة جمهورية السودان الشقيقة الرئيس الحالي للدورة، للترحيب بقرار انضمام دولة ليبيا إلى عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفقا للمادة السابعة عشر من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة، حيث تأتي عودة ليبيا إلى عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تتويجًا لجهود الأمانة العامة للمجلس وأمينها العام لتفعيل دور المجلس.

ترحيب مصري

وأكد نائب الممثل الدائم لمصر في المجلس خلال كلمته، ترحيب مصر بعودة دولة ليبيا الشقيقة واهتمام جمهورية مصر العربية بانضمام الدول العربية كافة للمجلس، الذي يهدف لتحقيق الوحدة الاقتصادية، مشيرا إلى دعم وزيرة التعاون الدولي، لجهود عودة ليبيا إلى المجلس.

وتشغل الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، منصب الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى المجلس، وشارك طارق الشعراوي، مستشار وزير التعان الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي، نائبا للممثل الدائم لمصر في المجلس، وبحضور الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس.

يذكر أنّه جرى إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمه عربية متخصصة عام 1964 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفي سياق العمل العربي المشترك، تبرز أهمية مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، وبهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميا ودوليا على الساحة العالمية، وتحددت مهام وسلطات المجلس عند إنشائه وفقا لهذه الاتفاقية في وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة.

وأصبح تشكيل المجلس حاليا من 8 دول أعضاء، وهي: مصر، السودان، الأردن، فلسطين، اليمن، موريتانيا، الصومال، وليبيا، وذلك بعد انضمام ليبيا إلى عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، علما بأنّ المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة.