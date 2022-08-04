اصطدام سيارة بغرفة تحصيل الكارتة ومصرع شخص بالصف

اصطدمت سيارة بغرفة كارتة طريق الصف في الجيزة، ما أدى لمصرع موظف الكارتة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية، وجار التحقيق مع السائق.

حادث مروري

تلقت إدارة المرور بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق الصف، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث وبين اصطدام سيارة بغرفة تحصيل الكارتة، كما أسفر عن مصرع موظف يعمل في تحصيل الكارتة، نتيجة إصابته بكسور ونزيف.

عدم وجود شبهة جنائية

وجرى إزالة آثار الحادث، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، والقبض على سائق السيارة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.