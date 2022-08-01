خلافات عائلية في الجيزة تنتهي بجريمة.. شقيق الزوجة تدخل للصلح فقتل رجلا

طعن رجل أشقاء زوج شقيقته في الجيزة، ما أسفر عن مقتل أحدهما، إثر مشاجرة عائلية بين رجل وزوجته وتدخل عدد من أفراد الأسرة.

وألقى رجال المباحث، القبض على المتهم، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها.

خلافات عائلية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين

تلقى العميد حسن الدكروري، مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغا بمقتل شخص نتيجة إصابته بطعنات وإصابة شقيقه، حيث كشفت تحريات المقدم مصطفى عبدالله، رئيس قسم شرطة الجيزة، عن أنّ مشاجرة نشبت بين زوجين، أسفرت عن طعن شقيقين ومصرع أحدهما.

تصريح بدفن الجثة

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها.