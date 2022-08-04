«التعليم العالي»: الرئيس اطمأن على استعدادات التنسيق بعد ظهور نتيجة الثانوية

عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ أدلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتصريحات تليفزيونية، أشار خلالها إلى الاجتماع الذي عُقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة بجهود وزارة الصحة والسكان، موضحا أنه أطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بقوائم الانتظار، ومعدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، والتي يصل عددها إلى 12 مبادرة.

وأوضح أن الرئيس وجه باستمرار دعم إنشاء الأكاديمية المصرية للرياضيات التي تتماشى مع العلوم الحديثة والعلوم التكنولوجية، كما اطمأن الرئيس على حسن الاستعداد لبداية العام الدراسي المقبل، والاستعداد لبدء أعمال التنسيق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، والتأكيد على إتاحة أماكن في مختلف الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الدولية حتى تكون متاحة لكل الناجحين في مرحلة الثانوية العامة.

الانتهاء من قوائم الانتظار

وأشار الوزير إلى أن الجهود الخاصة بالتعامل مع قوائم الانتظار خلال الفترة الماضية أسفرت عن القيام بإجراء أكثر من مليون و300 ألف عملية جراحية من العمليات المتقدمة، وصلت تكلفتها المالية إلى أكثر من 11.6 مليار جنيه، موضحا في هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار دعم هذا القطاع الحيوي لتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها توفير المزيد من الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى جودة الحياة لهم، إلى جانب الانتهاء من قوائم الانتظار، بحيث لا تزيد فترة الانتظار على 3 أسابيع.

ولفت الوزير إلى أنه جرى خلال اجتماعه مع الرئيس استعراض الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي تنفذ في قطاع الصحة، من بينها ما يتعلق بتطوير معهد ناصر، والمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاهزية 6 جامعات تكنولوجية للدراسة في أكتوبر المقبل

ونوّه عبدالغفار إلى أنه فيما يتعلق بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى استعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتشغيل 11 جامعة أهلية جديدة، بالإضافة إلى جامعة الاسكندرية الأهلية، فضلا عن 6 جامعات تكنولوجية، إذ اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بهذه الجامعات، بحيث تكون جاهزة مع بدء الدراسة في مستهل شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير أن الرئيس وجّه بأن تكون البرامج المقدمة من خلال هذه الجامعات، برامج حديثة تتماشى مع احتياجات أسواق العمل المحلية والاقليمية، وأيضا العالمية، وذلك فيما يتعلق بالتخصصات التكنولوجية الحديثة، كما وجه بأن تكون هناك حوافز للطلبة للاشتراك في هذه البرامج الحديثة، وذلك من خلال المنح الدراسية؛ تشجيعا للطلاب وأسرهم على الالتحاق بمثل هذه البرامج المهمة سواء من خلال منح دراسية مُقدمة بالكامل، أو منح دراسية مُجزأة لهؤلاء الطلاب لتشجيعهم وأسرهم على الالتحاق بهذه البرامج المهمة للغاية.

كما وجّه الرئيس السيسي أيضا بأن يجرى من خلال هذه البرامج الدراسية المقدمة، صياغة بعض الضوابط الخاصة بالحدود الدنيا للمجاميع؛ لتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه البرامج، من خلال منح دراسية ومن خلال بعض الحوافز الدراسية المكتملة التي يجرى منحها من خلال الجامعات التكنولوجية التي تتميز بوجود تخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات الأقاليم.