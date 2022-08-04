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«التعليم العالي»: توجيهات رئاسية بتوفير منح دراسية بالجامعات للناجحين بالثانوية

كتب:

محمد أيمن سالم
06:18 م | الخميس 04 أغسطس 2022
الدكتور خالد عبد الغفار

الدكتور خالد عبد الغفار

 قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الوزارة تستعد لدخول 11 جامعة أهلية جديدة، بالإضافة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية و6 جامعات تكنولوجية جديدة في العام الدراسي المقبل، لافتا إلى أن الرئيس السيسي اطمأن خلال اجتماعه اليوم على الالتزام بتنفيذ الجداول الزمنية للجامعات حتى تستطيع فتح أبوابها أمام الطلاب في 1 أكتوبر المقبل.

حوافز بمنح دراسية مقدمة للطلاب

وأشار وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي، إلى أن الرئيس السيسي وجّه بأن تكون البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعات الأهلية حديثة ومحدثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي فيما يخص التخصصات التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن الرئيس وجّه أيضًا بأن تكون هناك حوافز بمنح دراسية مقدمة للطلاب لتشجيعهم على الالتحاق بالبرامج المتعلقة بالتكنولوجيا، من خلال منح دراسية كاملة أو مجزأة، وأن يتم وضع الضوابط الخاصة بالحدود الدنيا للمجاميع وإعلانها في أسرع وقت لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالبرامج.

استمرار دعم إنشاء الأكاديمية المصرية للرياضيات

وأكد وزير التعليم العالي أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تتضمن برامج وتخصصات تتماشى مع احتياجات الأقاليم التي أنشئت من أجلها الجامعات، لافتا إلى توجيه الرئيس باستمرار دعم إنشاء الأكاديمية المصرية للرياضيات التي تتماشى مع العلوم الحديثة والتكنولوجيا، والاستعداد لبدء أعمال التنسيق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مع الحرص على إتاحة أماكن في كافة الجامعات المصرية الأهلية والحكومية والأهلية والخاصة والدولية لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

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بقلم محمد أيمن سالم