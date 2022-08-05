القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023.. اعرف الموعد والتردد
كتب:
رحاب عبدالراضي
12:14 ص | الجمعة 05 أغسطس 2022
دوري أبطال أوروبا 2022_ أرشيفية
تشويق وإثارة دائما ما يجدها عشاق كرة القدم في هذه الدوريات الأجنبية، لذا ينتظرون موعد بدايتها وإذاعة المباريات المختلفة، وخلال الساعات الماضية كثر البحث عن تردد القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023، لمعرفة موعد الانطلاق للعديد من المباريات الشيقة والمثيرة التي تكون ضمن دوري «الشامبيوزليج».
وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم معرفة موعد وتردد القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023، والتي دائما ما تشهد منافسة شرسة بين العديد من الفرق الأوروبية والعمالقة.
القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023
ومن المقرر وفق المعلن عنه أن يكون موعد انطلاق قرعة دوري أبطال أوروبا 2023/2022 يوم الخميس الموافق 25 أغسطس لمعرفة الفرق التي ستقع في المجموعات المختلفة ومن سيكون سويا.
تردد القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا
من المقرر أن تذاع قرعة دوري أبطال أوروبا المقبلة على الشاشة المفتوحة على قناة beIN Sports News.
تردد قناة بين سبورتس الإخبارية
التردد الأول beIN SPORTS
التردد: 12064.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
التردد الثاني beIN SPORTS
التردد: 12245.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
التردد الثالث beIN SPORTS
التردد: 12264.
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
تصنيفات الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا
أندية التصنيف الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023
ريال مدريد
مانشستر سيتي
ميلان بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
بورتوأياكس آينتراخت فرانكفورت
أندية التصنيف الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023
ليفربول
برشلونة
تشيلسي
يوفنتوس
أتلتيكو مدريد
أشبيلية
لايبزيج توتنهام
أندية التصنيف الثالث في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023
بوروسيا دورتموند
إنتر ميلان
نابولي
سبورتنج
لشبونة
مارسيليا
يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني، نجح العام الماضي في التتويج بلقب البطولة في النسخة الماضية، وذلك على حساب فريق ليفربول.