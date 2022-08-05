القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023.. اعرف الموعد والتردد

تشويق وإثارة دائما ما يجدها عشاق كرة القدم في هذه الدوريات الأجنبية، لذا ينتظرون موعد بدايتها وإذاعة المباريات المختلفة، وخلال الساعات الماضية كثر البحث عن تردد القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023، لمعرفة موعد الانطلاق للعديد من المباريات الشيقة والمثيرة التي تكون ضمن دوري «الشامبيوزليج».

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم معرفة موعد وتردد القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023، والتي دائما ما تشهد منافسة شرسة بين العديد من الفرق الأوروبية والعمالقة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر وفق المعلن عنه أن يكون موعد انطلاق قرعة دوري أبطال أوروبا 2023/2022 يوم الخميس الموافق 25 أغسطس لمعرفة الفرق التي ستقع في المجموعات المختلفة ومن سيكون سويا.

تردد القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تذاع قرعة دوري أبطال أوروبا المقبلة على الشاشة المفتوحة على قناة beIN Sports News.

تردد قناة بين سبورتس الإخبارية

التردد الأول beIN SPORTS

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الثاني beIN SPORTS

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث beIN SPORTS

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تصنيفات الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا

أندية التصنيف الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023

ريال مدريد

مانشستر سيتي

ميلان بايرن ميونيخ

باريس سان جيرمان

بورتوأياكس آينتراخت فرانكفورت

أندية التصنيف الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023

ليفربول

برشلونة

تشيلسي

يوفنتوس

أتلتيكو مدريد

أشبيلية

لايبزيج توتنهام

أندية التصنيف الثالث في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023

بوروسيا دورتموند

إنتر ميلان

نابولي

سبورتنج

لشبونة

مارسيليا

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني، نجح العام الماضي في التتويج بلقب البطولة في النسخة الماضية، وذلك على حساب فريق ليفربول.