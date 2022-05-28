حقيقة غلق المقاهي الليلة خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة إغلاق المقاهي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في تمام الساعة 9 مساء اليوم بين ليفربول وريال مدريد، وأكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ المقاهي تعمل وفق المواعيد الصيفية فهي مفتوحة حتى الساعة 1 صباحًا، ولا صحة لما يتردد عن إغلاق المقاهي وقت إذاعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم.

المواعيد الصيفية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أبدأ تطبيقها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بما فيها مواعيد عمل المقاهي مع استمرار حظر تناول «الشيشة» داخل الكافيهات والمطاعم حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

مواعيد عمل المقاهي

وعن حقيقة ما يتردد بشأن غلق المقاهي خلال إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا، قال المصدر إنَّ المقاهي تعمل اليوم السبت وفق المواعيد الصيفية من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا، وبالتالي لا يجب الالتفات إلى الشائعات، وعلى الجمهور الاستمتاع بالمباراة وتشجيع النجم العالمي محمد صلاح، إذ تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء الكرة الأرضية مساء اليوم إلى ملعب «دي فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس لمتابعة مباراة ليفربول وريال مدريد فى موسم 2022.

وتشمل المواعيد الصيفية لعمل المحلات فتح المحلات والمولات التجارية من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، مع مدّ مواعيد عمل المحلات ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، إذ يتمّ الغلق في الساعة 12 منتصف الليل، ويُستثنى من مواعيد غلق المحال محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والأنشطة الليلية لبعض المحال، وبينها محلات بيع الفاكهة والخضراوات والدواجن، وأسواق الجملة والصيدليات، أما مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية فهي تبدأ من 8 صباحًا حتى 7 مساءً مع مراعاة الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة على الطرق السريعة وأيضًا محطات الوقود.