«التعليم» تنتهي من وضع اللمسات النهائية لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة وضعت اللمسات النهائية لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موضحًا أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري.

الانتهاء من تحديد أوائل الثانوية العامة 2022

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 في كل شعبة، موضحًا أن الكنترول الخاص بالثانوية العامة، يعمل على وضع اللمسات النهائية مع المركز القومي للامتحانات، للانتهاء من النتيجة.

وقال المصدر إنه جرى الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022 بمدارس المتفوقين والمكفوفين وطلاب الدمج، تمهيداً لإعلان نتيجة الدور الأول لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، مؤكداً أن مراحل رصد وتجميع الدرجات تتم بدقة، حتى يحصل كل طالب علي حقه كاملا، لافتاً إلى أن النتائج ونسبة النجاح ستكون قريبة من العام الماضي.

مصدر ينفي حصول 35 ألف طالب بالثانوية العامة على درجات الرأفة

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطلع الأسبوع المقبل قبل يوم 8 أغسطس، ونفى المصدر، ما تردد بشأن حصول 35 ألف طالب بالثانوية العامة على درجات الرأفة، وتغير حالتهم من راسب إلى ناجح.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي من موقع الوطن

- يكتب الطالب بياناته على الرابط التالي https://natega.elwatannews.com/

- كتابة الاسم رباعي

- تحديد نوع الشعبة

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- تحديد المحافظة

- وضع رقم الهاتف والتأكد من صحته.

- اختيار «سجل الآن» والانتظار حتى إرسال النتيجة.