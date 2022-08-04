«شوف مجموعك هيوديك فين».. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة المرحلة الثانوية، تتجه الأنظار إليها خلال الوقت الراهن، إذ يرغب الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها في أسرع وقت، لذا يبحثون عن رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

وخلال الساعات الماضية، كثر البحث عن طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، وتعد تلك الكلمة من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي جوجل.

وأتاحت بوابة «الوطن» رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الذي خصصته

natega.elwatannews.com/.

وخصصت بوابة «الوطن»، ذلك الرابط من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة فور اعتمادها، إذ يعتبر الرابط الأسهل والمتاح التسجيل عليه حاليًا على موقع «الوطن» لاستلام النتيجة بعد ظهورها مباشرة.

خطوات تسجيل بيانات الطالب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وعلى الراغبين في الحصول على النتيجة كتابة البيانات التالية:

1- كتابة اسم الطالب رباعي.

2- كتابة رقم الجلوس.

3- اختيار الشعبة.

4- اختيار المحافظة.

5- كتابة البريد الإلكتروني.

6- كتابة رقم التليفون.

7- الضغط على أيقونة سجل الآن.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية، بلغ نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية داخل 2089 لجنة، وفق إحصائيات الوزارة كما قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موعد ظهور النتيجة سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.