«ليليان شعيتو» حرمها زوجها وحادث مرفأ بيروت من رؤية طفلها عامين

مقطع فيديو صغير لا يتعدى نصف دقيقة، لسيدة عشرينة ترقد على سرير في أحد المستشفيات اللبنانية، لا تقوى على فعل شئ سوى حركة بسيطة من يديها، امتدت لتلمس جسد طفلها الصغير، الذي لم تراه منذ عامين وتحديدًا منذ إصابتها في حادث انفجار مرفأ بيروت الذي سقطت على إثره فاقدة القدرة على الحركة، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية.

Liliane meeting her son Ali for the 1st time in 2 years, after being taken away from her by her husband and his family while she was in coma.

No mother should be seperated from her child, & whatever her husband did was heartless.

Their eyes tell everything.. ????#ليليان_شعيتو pic.twitter.com/hqe6WbmLnY