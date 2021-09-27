مجلس الأمن يطالب بإجراء انتخابات حرة في لبنان وإنهاء تحقيقات مرفأ بيروت

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في لبنان العام المقبل. وقال المجلس التابع للأمم المتحدة، في بيان، «نشدد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في لبنان العام المقبل».

مجلس الأمن: هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة

وتابع «نؤكد على ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت».

وأوضح مجلس الأمن، في بيانه، أن الدول الأعضاء حثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة، كما تم التأكيد عليه في الإعلان الوزاري للحكومة الجديدة.

وأضاف مجلس الأمن الدولي، أن هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني، فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغت محكمة الاستئناف بلبنان، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بشكوى من متضررين، ما يعني كف يده عن التحقيق ووقف الجلسات، إلى حين تعيين قاض بديل أو رفض الطلب.

يأتي ذلك بعد دعوى مقدمة بحق القاضي البيطار من النائب في البرلمان اللبناني نهاد المشنوق، تطالب بتعيين محقق عدلي آخر بديلا عنه.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حث الحكومة اللبنانية على تنفيذ إجراءات إصلاح عاجلة والمضي قدما في محادثات صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن فرنسا ستواصل دعم لبنان.

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الذي يقوم بأول رحلة خارجية له بعد النجاح في تشكيل حكومة في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

وقال الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، «معكم ومع وزرائكم، أمامنا فرصة للمضي قدما في طريق الإصلاح على أرض الواقع»، مضيفا «على لبنان أيضا البدء في مفاوضات مهمة للغاية مع صندوق النقد الدولي، والتي يجب أن تتم على وجه السرعة».