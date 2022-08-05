فريق من 37 شخصًا لإنقاذ حياة «سنجاب» بإحدى حدائق موسكو

يبذل عشاق الحياة البرية ونشطاء رعاية الحيوان جهودًا كبيرة لإنقاذ سنجاب تعرض للخنق بواسطة حلقة بلاستيكية علقت فيها رأسه، بالعاصمة الروسية موسكو، بعدما شوهد السنجاب ورأسه محشورة في حلقة بلاستيكية ولم يتمكن أحد من الإمساك به.

وتداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسنجاب وهو يجري والحلقة تحيط برأسه، وطالب النشطاء الأهالي بالبحث عن السنجاب لإنقاذه وقطع الحلقة التي أعاقته عن إغلاق فمه أو حتى تناول الطعام، لذا يبحث الناس عنه لإنقاذ حياته.

نشطاء وحراس يبحثون عن السنجاب

ونقلت «روسيا اليوم» أن 37 ناشطًا يبحثون عن السنجاب في حديقة «تساريتسنو»، وانضم إليهم حراس الحديقة من أجل العثور على السنجاب الذي حتمًا يتعرض لألم بسبب هذه الحلقة.

حديقة «تساريتسينو» بمدينة موسكو

وتقع حديقة «تساريتسينو»، في القسم الجنوبي من مدينة موسكو، وتأوي مساحاتها الخضراء العديد من أنواع الحيوانات والطيور البرية وتضم متنزهات ومتاحف وقصورا والعديد من الأماكن الترفيهية.