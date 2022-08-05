«التخطيط» تدشن مراكز متنقلة وثابتة ضمن مشروع «خدمات مصر»

تخطط الحكومة حاليا لتوسيع خدمات المراكز التكنولوجية المعنية بتقديم الخدمات الحكومية «خدمات مصر» بجميع محافظات الجمهورية، في ضوء رؤية مصر 2030.

وبحسب وزارة التخطيط، فإن المراكز الخدمية منها ما هو ثابت ومنها ما هو متنقل «سيارات لتقديم الخدمات»، مجهزة بكافة الاحتياجات المتعلقة بقديم الخدمات.

«أي فاينانس» مسؤولة عن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية

وتابعت الوزارة، أن شركة «أي فاينانس»، هي المسؤولة عن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة «خدمات مصر»، وفقا للبروتوكول الموقع بين الشركة ووزارة التخطيط، حيث تدرب الشركة العاملين بالمراكز على البرامج اللازمة، و التكامل المالي مع الشبكة المالية للحكومة المصرية، وتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.

وبحسب وزارة التخطيط، فإن شركة أي فاينانس، ستقوم أيضا بمتابعة وإدارة الخط الساخن «مركز خدمة عملاء»، الخاص بالمراكز الثابتة والمتنقلة وتقديم خدمات الحجز عبر الموقع الإليكروني.

وخصصت وزارة التخطيط طرق مختلفة لتلقي الشكاوى بشأن اداء الخدمات من خلال منافذ خدمات مصر الثابتة والمتنقلة، وذلك لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات وتحسين الخدمة بشكل دائم ومستمر، وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع.

تحديد أعداد المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة

وستشهد الفترة المقبلة تحديد محافظات وأماكن وأعداد المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية «خدمات مصر»، الثابتة والمتنقلة، وتحديد الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور من خلال المراكز، ووضع آلية التسعير الخاصة بالخدمات.

أبرز الخدمات الحكومية التى يقدمها مركز خدمات مصر

ويقدم مركز خدمات مصر الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد مثل خدمات المرور والأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى خدمات التوثيق والشهر العقاري والسجل التجاري وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.