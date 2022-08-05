محافظ أسيوط يناقش مع «تعمير وسط وشمال الصعيد» مشروعات تطوير الريف المصري

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمقرر تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا.

جاء ذلك بحضور سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة.

مشروعات مبادرة «سكن كريم»

واستعرض محافظ أسيوط مع رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد المشروعات التي ينفذها بالمراكز، والتي تشمل مجمعات الخدمات والتي سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات للمواطنين في القرى، كما ناقش مشروعات مبادرة «سكن كريم» لتوفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع وكذلك مشروعات قطاع الكهرباء والري والشباب والرياضة.

متابعة المشروعات الجاري تنفيذها

وقال محافظ اسيوط إن هذه اللقاءات تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها المحافظة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بجانب المتابعات الميدانية من خلال الجولات على أرض الواقع لمواقع العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

تطوير الريف المصري

وأكد اللواء عصام سعد أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري أولوية أولى للجهاز التنفيذي بالمحافظة تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.