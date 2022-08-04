حملة نظافة مكبرة لتجميل وتسوية الطرق والشوارع بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة؛ لرفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة

واشار محافظ أسيوط، إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية مراكز أسيوط وديروط والفتح وأبنوب والغنايم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين، إذ تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق بمدينة أبنوب وقرية عرب القداديح، ورفع وإزالة المقالب والتراكمات بقرى (عرب مطير وبني مر وبصرة والعصارة والمعصرة) بمركز الفتح بالاضافة إلى قرية نجع سبع وطريق درنكة التابعة لمركز أسيوط وتسويته وإزالة الحفر والمطبات غير الشرعية لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين .

تمهيد ورفع كفاءة الطريق

كما جرى استكمال أعمال الدهانات بالطريق الزراعي أسيوط منفلوط بعد كمين الطرق بنطاق مركز أسيوط، وتمهيد ورفع كفاءة طريق (مساره / ديروط) الأوسط بنطاق مركز ديروط وتنفيذ حملة نظافة مكبرة ونقلها إلى الأماكن المخصصة بمركز الغنايم.

وفي سياق آخر، نفذت مراكز أسيوط والفتح وديروط عدة حملات، أسفرت عن إزالة العديد من المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

كما جرى تنفيذ حملة إزالة إدارية في حي شرقن للغرز وفرش خضار وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين وموازين كفة وكهرباء وترابيزات وكراسى، وحوامل حديد بمنطقة نزلة عبداللاه وشارع رياض وتفرعاته، ضمن حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية، وإزالة التعديات على حرم الطريق التي يتم شنها بصفة دورية باستخدام معدات الحي ومشاركة مسئولي الإشغالات.