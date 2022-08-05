«جمعية نساء مصر»: الرئيس السيسي رفع كرامة المرأة بالمجتمع

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة، أتى بثمار إيجابية، وتغيير الثقافة لدى العديد من المواطنين، فكثير ما بادر البعض بالذهاب لهذه المبادرات والكشف المبكر عن الأمراض وكذلك فيروس سي.

المبادرة تمت تحت مظلة 100 مليون صحة

وأشارت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، إلى أن هذه المبادرات التي تمت تحت مظلة 100 مليون صحة، بهدف الارتقاء بالصحة العامة، وتوسيع ثقافة الاهتمام بصحة الإنسان، وإنهاء عصور الإهمال الطبي، وضعف الإمكانيات وقلة الموارد.

ولفتت إلى أن الجهود التي تم بذلها لتطوير قطاع الصحة في مصر مشهودة، وساهمت في القضاء على كثير من الظواهر السلبية التي كانت تحاوط المنظومة، أهمها ملف القضاء على قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة، إلا أن القيادة السياسية سارعت في حل تلك المشكلات، وتم القضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، والتي تم من خلالها إجراء نحو مليون و200 ألف عملية جراحة في مختلف التخصصات الدقيقة والعاجلة، بتكلفة تبلغ 11 مليار و600 مليون جنيه.

العبسي تثمن متابعة الرئيس للمبادرات الخاصة بالمرأة

وثمنت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة المبادرات الخاصة بالمرأة المصرية كمبادرة دعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر للأورام، وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية، قائلة: «الرئيس السيسي جاء حاملا معه دعم كامل للمرأة ووضعها نصب عينيه وقدم كل أشكال الرعاية وأعاد لها مكانتها وهيبتها وعزز قيمتها داخل المجتمع».