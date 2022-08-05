آخر كلمات طفل لقي مصرعه على يد جاره في الخصوص: «احضني أوي يا بابا»

«احضني أوي يا بابا»، كانت هذه آخر كلمات الطفل «يوسف ا»، صاحب الـ10 سنوات، وهو يودع والده والدنيا كلها، عقب تلقيه طعنة في قلبه سددها له جاره الطفل «مينا م ل»، 16 سنة، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب تنمر وتعرض المتهم للمجني عليه وأشقائه في الشارع بمدينة الخصوص حيث يقطنان في منزلين متجاورين.

وذكرت التحقيقات والتحريات في الواقعة، أن المتهم يدعى «مينا م ا»، 16 سنة، دائم الشجار والتعدي على المجني عليه «يوسف أ»، 10 سنوات، وأنه قام بسبه خلال عودته من المسجد هو وأشقائه وتنمر عليهم وتشاجر معه، وبدأت الواقعة بمشادة تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإحضار آلة حادة وضرب بها المجني عليه في قلبه، ما تسبب في إصابته بنزيف في القلب امتد لـ4 ساعات، وحاول الأطباء إنقاذه، ولكنه لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

تجديد حبس المتهم بقتل طفل الخصوص

وجددت أجهزة التحقيق المعنية بقسم الخصوص، حبس المتهم «مينا م أ» على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجني عليه وجرى تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن من أهالي الخصوص، الذين قدموا العزاء لوالده، والذي كشف أن آخر كلمات طفله له كانت «احضني أوي يا بابا».

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ناصر الجمال، مأمور قسم الخصوص، بوجود مشاجرة في شارع العروبة دائرة القسم ووجود متوفى.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

بالفحص، تبين مصرع الطفل «يوسف ا هـ»، 10 سنوات، على يد جاره «مينا م ل»، 16 سنة، إثر مشاجرة نشبت بينهما لقيام المتهم بسب المجني عليه خلال مروره في الشارع، حيث نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بتهديد المجني عليه بالإيذاء ودخل منزله المجاور لمنزل المجني عليه وعاد بآلة حادة، وقام بطعن المجني عليه طعنة غائرة أصابت القلب، وتم نقل المجني عليه للمستشفى وتوفي خلال محاولة إنقاذه.

ودلت التحريات أن المتهم دائم التعرض للمجني عليه وأشقائه، حيث يقوم بافتعال المشاكل بينهما بسبب خلافات الجيرة، وأنه في يوم الواقعة تشاجر مع المجني عليه خلال عودته لمنزله، وقام بطعنه بآلة حادة ما أدى لوفاته.