مصرع طفل في مشاجرة مع آخر لخلافات الجيرة بالخصوص.. طعنه بالقلب

لقي طفل مصرعه في مشاجرة مع آخر في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسبب قيام المتهم بسب المجني عليه وأشقائه في الشارع، وتعمد اعتراض طريقهم بسبب خلافات الجيرة، ما تسبب في تشاجرهما وقيام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة واختباء في منزل حتى أُلقي القبض عليه، وأمرت جهات التحقيق بحبسه في مركز تأهيل لحين انتهاء التحقيقات.

التصريح بدفن جثة المجني عليه بالخصوص

وصرحت جهات التحقيق في قسم الخصوص بالتصريح بدفن جثة الطفل، 10 سنوات، والذي لقي مصرعه علي يد جاره، 16 سنة، وأمرت بحبس المتهم، وطلبت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي لمناظرة جثمان القتيل، والذي تبين إصابته بجرح غائر في القلب بآلة حادة، ما أدى لوفاته خلال محاولة إنقاذه في أحد المستشفيات.

تفاصيل مقتل طفل على يد آخر في الخصوص

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم الخصوص العقيد أحمد سالم الدقميري بوجود مشاجرة في شارع العروبة بدائرة القسم، ووجود متوف.

وتبين مصرع الطفل «يوسف ا ه»، 10 سنوات، على يد جاره «مينا م ل»، 16 سنة، إثر مشاجرة نشبت بينهما لقيام المتهم بسب المجني عليه خلال مروره في الشارع، حيث نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بتهديد المجني عليه بالإيذاء ودخل منزله المجاور لمنزل المجني عليه وعاد بآله حادة وطعن المجني عليه طعنة غائرة أصابت القلب، ونُقل المجني عليه للمستشفى، وتوفى خلال محاولة إنقاذه.

ودلت التحريات أن المتهم دائم التعرض للمجني عليه وأشقائه، حيث يفتعل المشاكل بينهما بسبب خلافات الجيرة، وأنه في يوم الواقعة تشاجر مع المجني عليه خلال عودته لمنزله وطعنه بآلة حادة، ما أدى لوفاته.