الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في أي وقت يوم الجمعة

هل يجوز قراءة سورة الكهف في أي وقت يوم الجمعة؟ سؤال يبحث عن عدد من المسلمين عن إجابته، لاسيما وأن قراءة هذه السورة من السنن المستحبة، يوم الجمعة المبارك.

هل يجوز قراءة سورة الكهف في اي وقت يوم الجمعة؟

وللإجابة عن سؤال هل يجوز قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ قالت دار الإفتاء: «قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وردت آثار كثيرة في فضلها، حيث قال ابن عابدين: أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذر من الإهمال، وفي زاد المعاد، لابن القيم: من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

دار الإفتاء

وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال هل يجوز قراءة سورة الكهف في أي وقت يوم الجمعة؟: «الأشبه أنه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال النووي في المجموع: رواه البيهقي بإسناده عن أبي سعيد الخدري -مرفوعًا-، وروي موقوفًا عليه وعن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وفي إسنادهما ضعف، ثم قال: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها».

وأوضحت الدار أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه وإن قيل بوقفه عليه فهو مما ليس للرأي فيه مجال فيحمل على السماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

واختتمت دار الإفتاء إجابتها على سؤال هل يجوز قراءة سورة الكهف في أي وقت يوم الجمعة؟ بقولها: «حينئذ فالمستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرأها المسلم في هذا الوقت بالمسجد تأدى بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.