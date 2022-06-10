حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وهل تكون سرا أو جهرا؟.. «الإفتاء» تجيب

يعتبر جموع المسلمين في العالم يوم الجمعة يوم عيد لهم، فهناك صلاة الجمعة والاستعداد لها، ومن ضمن استعدادات هذا اليوم قراءة سورة الكهف؛ وهناك فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق».

حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة

وعن حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، أوضحت دار الإفتاء في فتوى رسمية، نُشرت على موقع الدار الإلكتروني، وذلك ردا على سؤال ورد للدار، جاء نصه: «ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ وهل تكون سرًّا أو جهرًا؟ من الكتاب والسنة».

وردا على ذلك السؤال، أجابت الدار، في الفتوى رقم 16151، على موقع دار الإفتاء، مشيرة إلى أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وردت آثار كثيرة بفضلها؛ ففي «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: «مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف فيه» اهـ بتصرف، وقال ابن عابدين: «أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذرًا من الإهمال» اهـ، وفي «زاد المعاد» لابن القيم: «من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، وقال: الأشبه أنه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه».

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وتابعت دار الافتاء: وقال النووي في «المجموع»: «رواه البيهقي بإسناده عن أبي سعيد الخدري -مرفوعًا-، وروي موقوفًا عليه وعن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة" وفي إسنادهما ضعف، ثم قال: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها] اهـ بتصرف.

تجوز قراءة سورة الكهف سراً

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه وإن قيل بوقفه عليه فهو مما ليس للرأي فيه مجال فيحمل على السماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ: فالمستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرئت في هذا الوقت في المسجد تأدى بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا.ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.